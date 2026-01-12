藍擬提總預算分項表決 綠黨團批：假裝與民同在會被看破手腳

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日痛批，總預算要如何拆開來表決，這會是前所未有的難題，因為即便立法院表決通過，還是會跟過去的憲判、憲法解釋相悖導致無法執行，假裝與民同在會被看破手腳。（圖擷取自民進黨團臉書）

針對中央政府115年度總預算案持續卡關，國民黨團擬依《預算法》先行放行TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日痛批，總預算要如何拆開來表決，這會是前所未有的難題，因為即便立法院表決通過，還是會跟過去的憲判、憲法解釋相悖導致無法執行，假裝與民同在會被看破手腳。

鍾佳濱表示，立法院過去不按照議事的既定規定或慣例來執行的結果，通常就會被宣告違憲，憲法法庭多次的憲判都再度重申這個立場，雖然黨團尊重國會自主、自治、自律，但是如果國會沒有依據憲法的授權、踐履民主、法治原理，將人民的權益依既有法令做審查，若沒有落實這些程序的規定，未來的結果就是會跟憲法判決、憲法解釋衝突，其結果就是無效。

廣告 廣告

他指出，如果在野黨堅持要一意孤行，這樣的做法在人民看來就是做假戲，明知道這樣通過的預算是違憲，立法院的決議會無法執行的，但「明知山有虎，偏向虎山行」，明知程序違憲無效還要裝模作樣的做秀，表示跟人民的急迫性需要、民生需要、地方政府補助的需要來假裝與民同在，這個會被看破手腳。

黨團書記長陳培瑜表示，在野黨就是想要讓人民覺得弄假成真，在立法院演出說藍白支持新興計畫，然後在立法院提案、三讀表決通過後，逼行政院去執行，但行政院當然沒有辦法執行，所以很多台灣人現在心裡面想的是，「難道行政院未來可能又要幫藍白在野黨擦屁股了嗎？」這是台灣人民不願意見到的。

她痛批，明明做錯事、不認真上班的是藍白，憑什麼要行政院執政團隊幫忙擦屁股，因此未來在程序委員會，會看見如何荒謬的總預算分項提案，而這個憲政慣例竟然要由藍白來創造，然後繼續表決、三讀、繼續欺騙台灣人民、繼續叫行政院團隊擦屁股，民進黨團沒有辦法接受。

【看原文連結】