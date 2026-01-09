藍擬放行審TPASS等民生預算 鍾佳濱籲全面審查「人民不是乞丐」

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕立法院尚未審議今年度中央政府總預算，TPASS通勤月票預算面臨斷炊，國民黨團今天原擬在院會提案，將TPASS通勤月票、生育給付、河川整治等部分民生預算先行付委審查。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，「人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃」，呼籲藍白若重視民生福祉，應該全案審視今年度的總預算。

鍾佳濱今天上午在立法院受訪表示，根據「預算法」規定，年度總預算未如期完成審議時，有一些條件情況之下是可以先行動支，如社福預算、法定義務及服務，還有一項「其他經立法院同意者」，但若是新興計畫，根本連動支都不能動。而在野黨這種「點餐式」的審查預算，完全忽視了當初行政院把總預算案送到立法院的原意。

廣告 廣告

鍾佳濱質疑，「行政院送一整包預算，國民黨就挑他們要通過的通過，那為什麼不全案進行審查？」全案審查可以讓全民知道哪些國會認為有必要、有急迫性，哪些是國會認為不需要、額外的。國民黨因為聽到民間說TPASS很重要就要通過，民間沒有反應的就放在那裡，這樣審議預算態度是一個口令才動作，讓整個社會忙得要死。

鍾佳濱呼籲，藍白如果重視人民的民生福祉，應該趕快全案審視今年度的總預算案，有重要性的、有必要性的就如數通過，認為不需要的、編列太多的就予以刪除，很清楚的表達國會多數對於行政院各項施政計畫的決定，而不是等著人民來「敲碗」才說放行，「人民不是乞丐，立法院最大黨不是皇帝，非得要人民敲碗，你皇帝才給飯吃，這絕對不是民主國家國會應有的態度。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

罵習近平抓不了賴清德！ 中共「國師」李毅驚傳被人帶走

F-16墜機失事 卓榮泰：總預算卡關影響後續裝備與訓練

TPASS等新興預算先付委 羅智強：凝聚黨團共識依序處理

總預算卡關波及！ 內政部：無法推動成立新住民發展署

