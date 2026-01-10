藍擬放行TPASS等33項新興預算 賴清德稱「為德不卒」籲全案審查

總統賴清德針對藍營擬先行放行TPASS等新興計畫預算表示，中央政府總預算環環相扣理應必須全案一併審查。（圖／黃耀徵攝）

總統賴清德今（10）日表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

115年度中央政府總預算案至今仍卡關，行政院雖於去年8月送交立法院，但藍白黨團認為政院未依法編列軍人與警察相關加薪預算，要求退回重編；行政院則以公平性與違憲疑慮為由暫緩編列，並已聲請釋憲、承諾判決未違憲將補齊，雙方僵持不下，致使總預算案仍未進入委員會審查。

近期傳出國民黨有意放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補助、各縣市治水經費，以及每胎補助提高至10萬元等。不過，民進黨立委批評，預算審查不應採取「點菜式」的選擇性作法，而應就總預算全案一併審查。

賴清德則指出，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴總統強調，國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算就沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，才是正確之道。

