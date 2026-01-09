政治中心／綜合報導

立法院總預算持續卡關，傳出藍營有意提案，將具迫切性且攸關民生的TPASS等相關預算，先付委審查，行政院長卓榮泰重話抨擊，表示所有的預算都至關重要，破碎性地把預算拿出來挑三揀四 絕非正常國會該有態度。

行政院長卓榮泰 ：「最需要發動我們均衡台灣，健康台灣這個理念的地方，來當作我們600天出發。」

行政院長卓榮泰上任六百天來到苗栗醫院視察，不過卓榮泰念茲在茲的仍是在立法院卡關的總預算。

行政院長卓榮泰 ：「難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要？運動部38.8億預算，也是全國年輕人最希望的，哪一項不重要？只有TPASS只有治水重要嗎？這樣破碎性的把預算拿出來挑三揀四，絕不是一個正常國家，國會審查預算應該有的態度。」

廣告 廣告





藍擬放行TPASS預算？ 卓榮泰：挑三揀四審查非正常態度

藍擬放行TPASS預算？卓榮泰：挑三揀四審查非正常態度。（圖／民視新聞）





卓榮泰苦口婆心，藍營顯然也因為民意壓力山大，民進黨立委掌握一份國民黨預擬提案，要將具急迫性及攸關重大民生的新增計畫，先交付委員會審查，當中包括TPASS、生育給付及河川整治預算，台北市長蔣萬安連忙道謝。

台北市長蔣萬安：「我要謝謝國民黨立法院黨團的力挺，解決上百萬通勤族的日常需求，台北市政府也會努力讓服務不中斷。」

立法院長韓國瑜：「出席109位，贊成50位，反對59位，贊成者少數，我們提議不通過。」





藍擬放行TPASS預算？ 卓榮泰：挑三揀四審查非正常態度

藍擬放行TPASS預算？卓榮泰：挑三揀四審查非正常態度。（圖／民視新聞）





看來蔣萬安道謝太早，因為最終總預算案，藍白仍沒放行，國民黨也沒提案讓TPASS抽出付委，傳出因為藍營內部意見擺不平。

立委（國）牛煦庭：「黨團有黨團攻打守變的節奏，我們也是人民選出來的代議士，當然不會讓相關的民生狀況出現問題，這是彼此的底線。」

民進黨團書記長陳培瑜：「所受害的通勤族又是誰要去照顧，誰要去拿回他們的權益？所有的藍白縣市首長都請你們站出來，請你們的立法院各個黨團，請共同支持藍白縣市首長，現在苦苦哀求的心聲。」

衝擊百萬通勤族的民生議題，藍白的一意孤行，最終受害的還是人民。

原文出處：藍擬放行TPASS預算？ 卓榮泰：挑三揀四審查非正常態度

更多民視新聞報導

國共論壇傳月底登場 高揚凱怒轟：投國民黨是「引狼入室」

游智彬鬧場遭毆發聲了！家族28口「從中國來」再掀議

蔣介石日記自曝早洩等黑歷史、網笑喻「百年前D槽外流」 北市府回應了

