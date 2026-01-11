藍擬放行TPASS、丟包780億國防預算！公督盟轟：不管台灣人死活

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、生育補助等部份新興計畫預算，受影響的780億元國防預算將被丟包。公民監督國會聯盟執行長張宏林今日接受本報訪問時痛批，只通過一些零星小案，無助行政部門正常運作。藍白執意要癱瘓行政權，杯葛國防及國家安全經費，完全不管台灣人死活。

張宏林指出，已經快一月中旬了，藍白還持續不審總預算案，一直在癱瘓整個國家，這絕對是政黨惡鬥。連審查都不審查，用不符合比例原則理由要癱瘓政府運作，實在可惡至極，難怪外界質疑這是配合中國在打壓台灣的國防。

張宏林批藍白執意癱瘓行政權 可惡至極

張宏林質疑，國民黨只想通過幾個社會關注的議案，但更大問題是，行政運作還是被癱瘓，沒有業務費等經費可執行，所造成的問題還是沒有解決。立法院長韓國瑜及藍白主導下的立法院，已創下中華民國史上從未有過的惡例，總預算案到現在連審不審，相當惡劣。

張研判，立法院一月底即將休會，民眾黨立委將進行更換，即便2月下旬開始新會期，立委還要重新選委員會及召委，從國民黨無恥要癱瘓整個國家的惡意來看，總預算案可能要拖到3月了，藍白現在只想通過一些零星小案，無助於行政部門的正常運作。

對於總預算未過，第一、第二及災害準備金170億元無法動用，新興計畫無法推動。張宏林批評，國、眾兩黨非常可惡，置國家於危險於不顧，連國防及國家安全相關經費都在杯葛，接下來打詐等業務可能都無法執行。

據分析，「預算法」雖然開了一個後門，沿用預算可以執行，但在藍白可能亂刪、全刪情況下，公務員在總預算未通過前，是不敢隨便動用的，影響所及不只有新興計畫，跟過去截然不同。

「藍白繼續亂搞，全民應該打電話去立委辦公室譴責！」張宏林說，選舉已經結束2年了，國民黨選輸總統到現在還不甘心，執意要癱瘓行政權。他形容，「賴清德是國家的駕駛員，藍白毫無理由，一直要把駕駛踢下車」，總預算到現在還不審，韓國瑜絕對難辭其咎，國、眾兩黨須負最大的政治責任。

針對國民黨未審總預算，一月底即將舉辦國共論壇。張宏林痛批，國民黨正事不辦，無視中華民國台灣內政上的需求，卻忙著辦國共論壇，完全是不管台灣人死活，只在意怎麼回去中國，怎麼與中國分享統治台灣的資源。

張宏林說，國民黨至今沒有本土化，想的都是中國，不顧台灣2300萬人福祉，到現在還在談和中國交流，這個政黨壓根不重視台灣的發展，只是把台灣當成跳板，從這點就可以看出，國民黨已經離台灣人民越來越遠。

