藍擬為中配修＂國籍法＂惹議 盧秀燕：公職須唯一效忠中華民國

政治中心／王云宣、蔡承翰 台北報導

前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華，因具有中國籍遭解職，儘管打贏訴願，內政部仍表明，需依法解除職務，現在全台還有4名情況相同的里長，國民黨擬修國籍法，讓中配參政權不受規範，對此綠營開轟，是公然協助中國滲透，台中市長盧秀燕今天也表態，公職及民代必須唯一效忠中華民國！





藍擬為中配修＜國籍法＞惹議 盧秀燕表態了

內政部長劉世芳（右）、國防部副部長柏鴻輝（左）11/24上午赴立法院備詢（圖／民視新聞）









內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「我們仍會依法請她解除村長的職務。」

重申內政部立場，面對遭解職的花蓮中配村長鄧萬華，向縣府訴願成功，內政部長劉世芳態度堅定，民進黨立委也要中央以法治法！

內政部長劉世芳vs.立委（民）黃捷：「縣市政府辦理的自治事項，違背憲法法律，我們內政部就用地方制度法76條的方式來處理，讓她予以解職。」

尤其現在除了鄧萬華，北北桃還有其他4名中配里長，資格同樣受爭議，但至今地方政府卻遲遲沒解職，逼得內政部再度出手。

內政部長劉世芳：「內政部民政司多次去函（公所），他們都是用推託的方式，我們認為他們有失職，所以就移送給監察院來調查。」





藍擬為中配修＜國籍法＞惹議 盧秀燕表態了

全台總計有五名村里長具雙重國籍但目前卻僅鄧萬華被解職 內政部長劉世芳認為公所失職因此移送監察院（圖／民視新聞）









內政部依照"國籍法"辦事，但現在國民黨，卻乾脆直接對國籍法開刀，想提案修法，明定中配參政權不受此規範。

內政部長劉世芳：「如果你特別對於中配（修法）的話，其實這很奇怪，這是一個非常特權的條款。」

台中市議員（民）江肇國vs.台中市長盧秀燕：「公務人員或者是民意代表，中華民國的民意代表，應該以中華民國為唯一效忠的對象，所以當然應該只有一個國籍，就是中華民國國籍，如果有其他的國籍，是不應該的，不管是哪一個國籍，包括中國美國日本跟任何國家。」





藍擬為中配修＜國籍法＞惹議 盧秀燕表態了

前花蓮富里鄉學田村長鄧萬華不滿因雙重國籍遭解職 打贏訴願後內政部仍表示須解職（圖／資料畫面）









就連台中市長盧秀燕都表明，認為公職只能具有中華民國唯一一個國籍，但自家立委卻堅持修國籍法，還稱是為了保障中配參政權。

立委（國）牛煦庭：「不是幫誰開特權啦，現在是內政部片面的解釋法律，而且是要有違憲法精神的狀況下，去限縮了陸配的參政權。」

立委（民）吳思瑤：「各國皆然，所以為什麼中配要有特權？，為什麼他們修法的原意，都是為了幫助中國人，來介入台灣的民主選舉，甚至可能發生公然滲透台灣政策，的這些負面作為。」

挨轟替中國開後門，國民黨連忙否認，但綠營開轟，就怕此例一開，只是公然助攻中國，滲透台灣。

