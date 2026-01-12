藍擬總預算「分拆表決」恐違憲！ 鍾佳濱轟態度如土皇帝、視民為乞丐

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱(右)、書記長陳培瑜(左 )12日召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會。(記者廖振輝攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕今年度中央總預算案持續在立院卡關，立法院國民黨團擬依照「預算法」先放行包括TPASS、治水、生育補助等部份新興計畫預算，其餘預算包含780億元國防預算恐將被丟包。民進黨團幹事長鍾佳濱今召開記者會痛斥，國民黨態度態度宛如土皇帝，人民在他的眼中彷彿只是要飯的乞丐，預算不審，朕賞的才算，並警告若將總預算拆開表決恐涉及違憲。

鍾佳濱指出，上週傳出國民黨打算就本年度的中央政府總預算，分別依他們所認定的項目，來依「預算法」54條，由立法院通過後來進行審查。他批評，藍白不是土皇帝，總預算不是自助餐，歷年以來立法院審議中央政府總預算，總預算由行政院提出，由立法院來審議，且立法院不得為增加支出之決議，不管是憲法的規定、還是「預算法」的要求都清清楚楚。

廣告 廣告

鍾佳濱質疑，國民黨居然把總預算的項目當作自助餐，要的就拿，其態度宛如土皇帝，人民在他的眼中彷彿只是要飯的乞丐，預算不審，朕賞的才算。總預算是人民的稅金、權益，但是在野黨似乎把總預算當作是自己的私房錢，「朕不給的你不能搶。」難道總預算是藍白的私房錢嗎？要人民敲碗，土皇帝才賞賜，這是什麼意思？

民進黨團書記長陳培瑜續指，據說藍白是希望可以通過TPASS、治水預算，但總預算不是自助餐，就好像一台車子壞掉了，不能只修輪胎，其他壞掉的都不看。她舉例，新竹縣、新竹市、苗栗縣所需要成立的公立高中，所需預算3.3億元，況且還有全台灣的國立高中相關校舍的整建2.5億，以及大學整建15億。

「當各個地方的區域委員，在不同的委員會，跟業務主管機關、中央主管機關要錢時，你們有沒有想到總預算都被你們卡住了。」陳培瑜點名，國民黨立委徐欣瑩、鄭正鈐、林思銘新竹縣市民眾對你們的請託，你們聽見了嗎？總預算趕快審。

媒體詢問，藍白若把總預算拆開來表決，民進黨團之後投票的立場？鍾佳濱坦言，總預算要如何拆開來表決？是一個前所未有的難題，若立法院不按照議事的既定規定或慣例來執行，通常就會被宣告違憲，憲法法庭多次的憲判都再度地重申這個立場。

鍾佳濱強調，民進黨團尊重國會自主、內部自制、自律，但如果國會沒有依據「憲法」的授權、踐履民主國法治國的原理，將人民的權益依既有的法令規定去進行審查，未來的結果就是會跟憲法判決、憲法解釋衝突，就是無效。

他示警，在野黨若堅持一意孤行，這樣的做法讓人民看在眼裡，就是在做假戲，明知道違憲，違憲的立法院決議無法執行，明知山有虎，偏向虎山行，明知程序違憲無效，還偏要裝模作樣做秀，去假裝與民同在，這個會被人民看穿、看破手腳。

陳培瑜痛批，明明做錯事的是藍白，不認真上班是藍白，不上課還去校外教學是黃國昌，憑什麼要行政院執政團隊幫忙擦屁股，未來在程序委員會會看到荒謬的總預算分項提案、繼續表決、三讀，欺騙台灣人民，繼續要行政院團隊幫忙擦屁股，民進黨團沒有辦法接受。

【看原文連結】

更多自由時報報導

藍擬挑項目審預算 鍾佳濱以「健康檢查」神譬喻批：自欺欺人

籲總預算審查兩軌並行 陳冠廷：避免選擇性審查損害治理完整性

藍擬挑項目審預算！ 陳培瑜以「家庭開銷」為例：讓全家人受苦

TPASS恐斷炊 羅智強：罪魁禍首是賴總統

