藍擬闖關黨產條例、眷改條例 綠黨團：國庫恐損失上千億

民進黨團今天舉行「國民黨跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會。（王千豪攝）

國民黨立委今（31）天下午分別召集朝野協商《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》及《國軍老舊眷村改建條例》修正草案，民進黨立院黨團示警，若依藍委所提案黨產條例修正內容通過的話，婦聯會、救國團可能被認定為非附隨組織，兩者資產合計400億元；另藍委也提案放寬眷改條例中對老舊眷村改建的定義，國庫恐損失上千億元。

民進黨團今天舉行「國民黨跨年賀禮？侵吞人民400億」記者會，幹事長鍾佳濱表示，過去黨產條例只要業務或財務由政黨實質控制，就可被認定為附隨組織，國民黨版本把「或」改成「及」，必須人事、財務及業務經營之法人團體有具體事證，才能夠被定義為附隨組織，在這種情況之下，除救國團外、婦聯會也可能會被認定為非附隨組織。他說，救國團土地、建物與現金高達16億3507萬，婦聯會也多達387億，兩者合計400億。

鍾佳濱指出，國民黨立院黨團書記長羅智強還提出眷改條例，將原來只適用於民國69年12月31日之前的限制拿掉，變成只要是條例實施之前的新建眷舍都可併入眷改條例，由國家出資改建；此外，藍委馬文君版本直接把時間限制完全拿掉，只要是認為有改建必要的眷舍都可由國家出資改建，這叫無限期都更，如今眷改基金累積短絀已高達1055億元，如果眷改條例成無限期都更，未來國庫損失的恐怕就不只千億。

鍾佳濱示警，儘管今天下午是協商羅智強版本，但國民黨過去在議事上經常用黑箱的方式，表面協商羅智強版本，暗地可以能偷渡馬文君版本，如果真的是這樣，1月2日院會表決可能會讓國庫洞開、全民財政失血，這是國家的大災難，警告國民黨不要想蒙混過關，也不可以假公益之名強占國家土地、侵吞全民福利。

民進黨立委張雅琳批評，國民黨新年新希望，大概就是人民福利擺一邊，自己利益擺中間，400億統統收進自己的口袋，這就是國民黨一直以來的中心思想；綠委林月琴說，不義之財只有一條正路，就是還給社會，不是還給政黨，讓其拿全民的資源來延命，這不叫做公義，這叫再一次剝奪，「國民黨請覺醒吧！不要再做這樣的事情。」

