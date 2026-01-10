藍擬「點菜式審預算」挨轟！賴清德斥「為德不卒」：影響人民生活

即時中心／黃于庭報導

藍白掌握國會多數，至今仍未審議中央政府總預算，將導致多項政策無法順利推動。眼看民怨沸騰，傳出國民黨團將提案，先放行TPASS、生育、河川整治等民生預算，遭外界批評「點菜式」審預算。對此，總統賴清德今（10）日批評，該行為是「為德不卒」，希望國民黨更完整、透徹讓總預算交付審查並盡速通過，這才是正確之道。

賴清德表示，國民黨若能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事；但如果只是讓少數新增預算通過，「這是為德不卒」。因為國家總預算環環相扣，沒有國防預算、國家安全，就沒辦法經濟發展；而沒有經濟建設預算，就沒辦法兼顧國計民生，若不通過基礎建設預算，各縣市建設就會停擺，也會影響人民生活。

因此，賴清德喊話，希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、透徹讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算盡速通過，這才是正確之道。

針對美國在台協會處長谷立言，近期拜訪立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、台北市長蔣萬安一事，賴清德也表達感謝，足以證明台灣安全跟台海和平穩定是國際社會所重視，「非常期待谷立言努力沒有白費」，希望國民黨能體認國防預算重要性，不僅是台灣安全問題，也是全世界所關切的。

賴清德強調，台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，希望能體認到在野黨的責任，「國防預算都應該盡速交付審查，讓它通過」，讓國家更安全、台海更穩定、印太更和平，也回應人民及國際社會期待。

