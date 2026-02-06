藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議

（中央社記者王承中台北6日電）台中市長人選未決，國民黨今天表示，擬於3月底前最後一週完成民調。有意參選的立法院副院長江啟臣表示，黨中央對外宣布民調時間，明顯違背提名協議中「不對外公布民調時間」等內容，請黨中央立即對外說明並澄清。

國民黨備戰年底縣市長選戰，在台中市長部分，立法院副院長江啟臣和國民黨立委楊瓊瓔都有意爭取參選提名。江啟臣日前已簽署黨中央的提名協議，楊瓊瓔也表示會簽署；基層民代希望可儘速定於一尊，讓台中市政與建設得以延續。

廣告 廣告

國民黨今天發布新聞稿指出，有關台中市長提名，經過充分溝通和說明，有意參選的江啟臣、楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集江啟臣、楊瓊瓔，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週，3月25日至3月31日完成民調作業。

楊瓊瓔透過新聞稿表示，她與江啟臣先前即同步表態，願意簽署同意黨中央的提名協議，顯示雙方對於「團結一心」已有共識。經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬於3月25日至3月31日期間進行。

楊瓊瓔指出，透過制度，將競爭清楚地放進軌道，是民主政治應有的樣貌，她對此抱持正面態度，也樂見其成；此一安排對所有參與者而言都是公平的，也符合公開、公正的原則；更重要的是，民調時間與方式已經明確，有助於安定基層情緒，也讓台中市長提名有清楚、穩定的方向。

不過，江啟臣稍晚發布聲明指出，他基於尊重黨中央，於第一時間收到中央提名協調小組台中市長候選人提名協議事項，即行簽署同意並回傳黨中央；但今天黨中央對外宣布「擬於3月底前的最後一週完成民調作業」，已明顯違背協議內容的「不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣表示，他除於1月16日外，之後從未參與任何協調會議，黨中央亦未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清，並請黨中央對外公開說明。

江啟臣指出，此無疑是對外公開民調時間，讓民意調查受到外力介入，導致民調結果失真。黨中央發布的訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。（編輯：林克倫、林興盟）1150206