藍擬3月底決定中市長提名？盧秀燕：太慢了！

立法院副院長江啟臣周末來到台中市場掃街，發春聯向攤商拜早年。（圖／東森新聞）





選戰焦點！國民黨台中市長提名，上演江啟臣與楊瓊瓔的姐弟之爭，國民黨中央最新表示，雙方已經同意，在三月底前、最後一週完成民調，江啟臣直呼很訝異，表示「他並沒有參與第二次協調」，台中市長盧秀燕更表示，兵貴神速，她覺得3月底再辦民調太晚了。

立法院副院長江啟臣，周末來到台中市場掃街，發春聯向攤商拜早年，一旁陪同的還有民眾黨議員，幫忙喊凍蒜。

台中市議員江和樹：「江啟臣當選，江啟臣當選。」江啟臣展現，在爭取台中市長接班人這一局，他已經是藍白合共主，但對內與楊瓊瓔的姐弟之爭，卻一波三折，在第一次協調破局後，國民黨中央，6日突然宣布，有關台中市長提名，二位有意參選人，皆已簽署協議，並同意於3月底前最後一週，3／25至3／31，完成民調，江啟臣一看大傻眼。

立法院副院長江啟臣：「我沒有參加任何，所謂第二次的協調，昨天看到黨中央，所發出的新聞訊息，我們當然很詫異，我簽署的所謂協議內容當中，寫得很清楚，三月底前執行所謂民意調查，而且『不公開』。」

沒想到區間都列出來了，國民黨組發會還解釋，新聞稿中提到的三月底，沒有公布民調機構和日期，不算違背不公開的協議。

立法院副院長江啟臣：「這個意義是完全不一樣，即便是所謂的民調期間，不是民調日期，但是他也不符合所謂三月底前，這樣的一個定義。」

相較江啟臣擔心，民調日期一旦曝光，很可能被動手腳，楊瓊瓔則樂觀看待。立委楊瓊瓔：「從一而終我都說，我尊重黨中央的提名機制，我們也希望，就是要讓基層去安心，制度清楚。」

藍營台中市長提名卡關好久，黨中央的協調機制，千呼萬喚始出來，兩位參選人心情大不相同。

