藍擬TPASS先行審查 蘇巧慧：顯示總預算不審多麼影響國家、人民權益

中央政府總預算送交立法院已逾4個月，至今仍未付委審查，國民黨團原先擬將TPASS通勤月票等民生補助等急迫項目先行付委審查。民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，從國民黨團的舉動就看得出來連他們也知道總預算遲未審查，「是會多麼影響國家、影響人民的權益」。

蘇巧慧指出，影響不只是TPASS和其他補助，經濟發展與產業轉型也有非常多新興計畫都包含在總預算裡。她呼籲國民黨團，要盡快排審總預算，不要延宕國家發展，讓問政與立法院運作回到正軌。

廣告 廣告

針對藍營原擬將TPASS通勤月票、河川整治等急迫項目抽出來先行付委審查一事，行政院長卓榮泰也批評此舉是把預算「挑三揀四」，並反問「難道國防、外交預算不重要嗎？」總統賴清德則表示，若僅讓少數新增預算過關，無助於整體施政，形同「為德不卒」。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

新北不跟免費營養午餐？蘇巧慧：當選會推動 劉和然酸：別選舉才重視

總預算案尚未付委創憲政紀錄 卓榮泰：6縣市恐舉債

總預算卡關TPASS面臨斷炊危機 公路局坦言沒備案