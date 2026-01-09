藍擬TPASS等預算先審查 民進黨團曝規定：不能挑嘴

藍擬TPASS等預算先審查 民進黨團：非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃？曾薏蘋截圖

年度總預算卡關，TPASS通勤月票、生育補助等恐斷炊，國民黨團擬部分項目先行付委審查，民進黨團今反批，立法院最大黨不是皇帝，人民不是乞丐；「非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃？」審預算不是自助餐，不能挑嘴，應該全案審查。

民進黨團幹事長鍾佳濱今質疑，藍營只挑喜歡的通過，為何不全案審查？根據《預算法》規定，在年度總預算未如期完成審議時，在一些情況下是可以先行動支，但法規寫得很清楚，就是包含社福預算、法定義務服務，以及「其他經立法院同意者」。

他說，但這個意思是行政院將預算案送到立法院後，因為無法完成審議，行政院可以針對其中急迫、必要事項，提請立法院同意。

鍾質疑，現在國民黨認為，一包預算案送過來，只挑喜歡的通過，預算付委審查就可以讓全民知道，哪些是國會多數認為有急迫性、哪些不是，不是像現在「點餐」方式，聽到民眾對TPASS反應大就通過、沒反應的就擺著。

他批評，藍白多數卻領薪水不辦事、不審預算，要民眾一個一個提醒「這個地方要通過了、那個地方要通過了」，立法院多數才願意將這些預算放行，這不是一個憲政機關，尤其是最高立法機關應有的態度。

鍾呼籲，藍白如果重視民生福祉，就應該趕快審查今年總預算案，有必要就通過、不要的就刪除，人民不是乞丐，立法院最大黨也不是皇帝，「非得要人民敲碗，皇帝才給飯吃，這個絕對不是民主國家國會應有的態度。」

民進黨政策會執行長吳思瑤痛批，審預算不是吃自助餐，不能挑嘴，更不是擠牙膏，被罵才把東西挑出來，每一筆民生預算都很重要，國民黨卻選擇性審議，全案都要審，不要被罵怕了，總預算全案都要審就是立法委員職責，不該拆解預算選擇性審查，審預算不是擠牙膏，TPASS很重要，國民黨回心轉意為國民黨縣市長解套。在野黨立委是為了解決台北市長蔣萬安難題。

