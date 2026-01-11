藍擬Tpass預算先放行 綠委：國民黨團也知不審多影響

民進黨籍新北市長參選人、立法委員蘇巧慧批評，國民黨團也知道總預算不審是會多麽的影響國家還有人民的權益，呼籲藍白趕快排審總預算。（柯毓庭攝）

總預算卡關，Tpass恐斷炊，立法院國民黨團、民眾黨團擬提案將具有急迫性的新興預算如Tpass等項目優先審議。民進黨籍新北市長參選人、立法委員蘇巧慧批評，看得出來連國民黨團也知道總預算不審是會多麼的影響國家還有人民的權益，呼籲藍白趕快排審總預算。

蘇巧慧說，其實從國民黨團要把Tpass和這些民生補助抽出來先審，就可以看得出來，連國民黨團也知道總預算不審是會多麼的影響國家還有人民的權益，「所以，唉，不只是Tpass還有其他的補助，其實我們的經濟發展，和產業轉型，也有非常多的新興計畫都是包含在這些總預算裡面」。

蘇巧慧呼籲國民黨團、呼籲藍白，趕快來排審總預算，不要延宕國家的發展，讓立法委員的問政、讓立法院的運作能夠回到正常軌道上。

