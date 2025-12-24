藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊

政治中心／劉宇鈞報導

台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。

蔡正元以「國民黨支持度下跌」為題發文表示，三個黨的支持度只有國民黨下跌，國民黨加民眾黨後，還輸給民進黨1.1%，民眾黨上升的幅度都無法彌補國民黨下跌的幅度，有人可以說游盈隆的民調不一定準，但不能說這不是國民黨中央的警訊。

廣告 廣告

蔡正元認為，往好的地方想，2022年國民黨的支持度也不如民進黨，但2022年國民黨還是贏得地方選舉，因爲選民把政黨及候選人切割看待，尤其是中間選民不喜歡那一個政黨，不表示就不喜歡政黨提名的候選人，只要候選人符合中間選民的期待，還是有機會彌補政黨背景的不利。

蔡正元分析，但是政黨支持度上升，還是有助於候選人的得票率，政黨支持度下跌，也必然會拖累候選人的得票率，現在國民黨的支持度下跌這麼多，國民黨中央要當一回事，仔細檢討到底那一個環節出了問題，不可以一句話說民調有問題就當沒事了。

蔡正元強調，未來還會有其他民調相互印證，要隨時關注任何可能的潜在問題，黨中央要勇於面對問題才是正確的態度，推卸問題很容易鑄成選舉大敗的原因。

該調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年12月15-17日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話752人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。

更多三立新聞網報導

蔡正元爆台美關稅15%不疊加、立院若未過改課32%？行政院駁：不是事實

斷言鄭麗文不可能選總統 蔡正元曝原因：國民黨內沒有人實力比盧秀燕強

蔡正元示警國民黨「繼續擁抱深藍必敗」！談2026：高雄勝選機率比台南高

蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻

