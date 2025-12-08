藍改口沒暫緩推動！國會助理工會週五議場抗議 要求陳玉珍撤案

立法院長韓國瑜。資料照。廖瑞祥攝



國民黨立委陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，此案5日在立法院會付委審查。今（12/8）傳出國民黨團幹部會議決議暫緩推動，但下午又澄清並未做成具體決議。國會助理工會決定，12/12週五赴議場外抗議，要求陳玉珍撤案，也盼拜會立法院長韓國瑜及藍綠白三黨團。

一名幹部表示，工會訴求是陳玉珍要撤案，認為國民黨就算暫緩只是緩兵之計，因為若沒撤案，隨時都可以拿出來逕付二讀，一個月後就可以三讀，因此希望撤案，抗議的時候要表達拜會立法院長韓國瑜，希望韓國瑜保證陳玉珍撤案，內部理監事連署後同意抗議，會開始動員，擔任幹部的藍營助理預計出席，但工會內部也擔心被警衛排除。

助理工會監事會召集人王忠智說，目前暫定在週五院會召開時於議場前面拉白目條抗議，並請韓國瑜與各黨團總召及黨團成員會見工會幹部，原則上就是要求撤案。他表示，國民黨團發澄清，沒有決議暫緩推動，「換言之就是要推動」，說要聽各界聲音，看後續怎麼樣推動，因此要請他們撤案，這案子沒有解決到歷史共業的問題 。

王忠智認為，如果韓國瑜擔保，此案在其任內不處理，以院長高度當然要相信韓院長。至於是否擔心警衛阻擋抗議？他說，相信韓有高度與雅量接受陳情 ，不會這樣交代警衛隊。他也讚韓國瑜任內對助理相當友善，最近會員大會韓國瑜也蒞臨致詞，代表十分重視助理 ，盼韓能夠照顧全體國會助理。

