藍放話不去軍購協商！民進黨：鄭麗文沒見到習近平「繼續躺平拖延」
國民黨主席鄭麗文正在訪中，民進黨籍立法院國防委員會召委陳冠廷今天（4/9）下午召集協商「國防特別預算條例」，國民黨團不派人出席會議。民進黨發言人林楚茵批評，鄭麗文還沒見到習近平，國民黨繼續躺平拖延軍購，躺平的KMT讓全台灣人的安全被犧牲。
針對國防特別預算草案，陳冠廷原訂9日召開協商會議，國民黨團日前發函盼延期至15或16日開會，遭質疑與國民黨主席鄭麗文訪中有關；而陳冠廷今天將照原訂時間協商，國民黨團預計將不派人出席。
林楚茵發文表示，鄭麗文還沒見到習近平，國民黨繼續躺平拖延軍購。立法院長韓國瑜昨天才當著美國參議員訪團的面說，會盡力協助完成國防特別預算審查，不到半天時間，國民黨團就出來「打臉」韓院長，放話不出席下午協商。
林楚茵質疑，是韓國瑜空嘴薄舌講場面話？還是國民黨要等習近平點頭？為了鄭麗文還沒見到習近平，國民黨全黨「躺平」什麼事都不做，軍購協商不出席，總預算不審查！躺平的KMT讓全台灣人的安全被犧牲。
民進黨臉書也表示，今天下午2點陳冠廷將針對國防特別預算條例 草案召集朝野黨團協商，持續爭取法案過關的機會，這是一場攸關台灣自我防衛能否強化的協商會議，更是一個可以清楚表態的關鍵時刻。
民進黨認為，面對來自中國不理性的文攻武嚇，強化國防，不是選項，而是責任。因為唯有建立足夠的防衛能力，才能守住台灣人擁有的民主自由，確保真正的和平。
民進黨強調，行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，不只有完整規畫，更獲得國內多數民意與國際民主陣營支持。總統賴清德多次呼籲，懇請朝野立委共同支持，民進黨立法院黨團也表態將會負責任地參與協商、爭取共識、支持國防。
民進黨指出，問題是國民黨團會出席嗎？會支持嗎？還是如同國民黨團總召傅崐萁之前的態度，一定要拖到習鄭會結束、收到習近平的指令後，才願意談？民眾黨團呢？出席嗎？支持嗎？也請說清楚、講明白！
民進黨重申，國防沒有模糊空間，安全也不能等待，國民黨、民眾黨今天下午會給出什麼答案？我們拭目以待。
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