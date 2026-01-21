藍文傳會主委尹乃菁上、吳宗憲下？ 鄭麗文：除非吳自己有考慮

國民黨主席鄭麗文。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文邀資深媒體人尹乃菁擔任黨文傳會副主委，黨內屢傳目前爭取黨提名參選宜蘭縣長的現任文傳會主委吳宗憲將去職。鄭今在中常會表態，吳宗憲沒有進入初選，不會要求請辭或請假，「除非他自己有考慮」。

對於屢傳文傳會主委將異動，吳宗憲也回應，一直沒有說要異動，是外界一直說要異動，所以「我也覺得很奇怪」，有些耳語在傳，宜蘭地方也在傳，「我都回應說沒有」，自己也一直協助鄭麗文相關黨務推動。

吳宗憲重申，宜蘭縣長提名沒有太多爭議，目前決定用內參民調方式解決，沒有要正式進入初選。

不過吳宗憲也提到，若正式被提名成為候選人後，黨職沒有必須請辭或請假，就依照黨內規定與主席想法處理，制度怎麼規定就怎麼走，若制度規定不夠詳盡就按照主席想法去做，提名前就盡全力協助國民黨重返榮耀。

至於尹乃菁點頭接黨職，鄭麗文昨天表示，尹終於要跳入火坑，自己只有叮嚀一句話，現在的台灣的政治與過去熟悉的都不一樣，是完全不同的凶險、荒謬、無法想像，要調整心態做好心理準備，再進到政治圈。

