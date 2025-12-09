藍斥卓揆土皇帝 綠酸可提倒閣

國民黨團9日召開記者會，立委葉元之（左起）、林沛祥、羅智強、王鴻薇出席，痛批財劃法覆議案遭否決，覆議也拒不執行，法律遭已讀不回，卓榮泰已成土皇帝。（郭吉銓攝）

立法院日前否決行政院提出的《財劃法》覆議案後，行政院長卓榮泰仍表態拒絕執行，引爆藍營不滿。國民黨團9日痛批卓揆逾越憲政界線，把行政權當成個人意志工具，根本就是土皇帝，將對卓提出譴責案。綠營反酸，藍白如果覺得卓榮泰不適任，可以依法發動倒閣，「不過在野黨根本不想解散國會。」針對政院反制，新黨昨赴台北地檢署告發卓榮泰涉嫌《刑法》抑留剋扣罪、瀆職罪。

國民黨團書記長羅智強昨批評卓榮泰上任後8次覆議皆敗，還將「不執行法律」當成理所當然，不僅踐踏立法程序，也衝擊地方財政，統籌分配款勢必受影響。

藍委林沛祥強調，行政機關將法律視為選擇題，是對憲政制度最危險的傷害，任何人都不該以個人判斷「挑著」執行法律，否則就是把法治推向崩壞邊緣。

國民黨立委王鴻薇怒斥卓榮泰破壞體制已讓社會無法接受，連親綠陣營都看不下去，足見問題已超越政黨立場。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則批藍白口口聲聲指責行政院團隊、閣揆卓榮泰不勝任，說他覆議8次失敗還不下台，但如果按照《憲法增修條文》的機制，現在能叫行政院長下台的方法，就是占國會多數的在野黨對卓揆發動不信任投票，倒閣的同時解散國會，但反酸在野根本不想解散國會，因此不會發動倒閣。

新黨告發狀指出，《財劃法》覆議既遭否決，即應依原三讀條文執行，讓地方政府取得應有的財政分配。但卓榮泰拒不執行，形同抑留應發給地方政府的財政款項，導致地方政府無法編預算，此舉不僅違法，還讓整個行政體系陷入「究竟要聽法律，還是聽長官」的憲政混亂之中。

新黨強調，民進黨在野時曾鼓吹公民不服從、抵抗違憲法律，如今執政卻反過來指揮行政院「不服從立法院」。這種雙標行為讓人民看清楚民進黨的本質，一切以選舉利益為依歸，法治只在他們喜歡的時候存在。