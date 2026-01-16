藍斥台美關稅15%喪權辱國 李正皓：真的活在不同時空

政治中心／劉宇鈞報導

台美對等關稅談判今（16）日進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN等多項談判目標，不過國民黨卻要執政黨別讓百業留在寒冬、別對美喪權辱國。三立政論《新台派上線》主持人李正皓說，國民黨跟他們的支持者真的活在不同時空。

國民黨今日召開「黑箱作業換來產業掏空?好一個『台灣模式？』」記者會。立委吳宗憲稱，看起來15%關稅談得很好，但其實日本也是，是否美國早就畫好一條線，只是拿什麼東西來換？台灣是不是拿更多去換？台灣會不會變成被設計的對象？國民黨將持續研擬日韓的談判方式與GDP佔比，讓資料透明，並要求政府將簽訂的協議、MOU與承諾等送到國會接受審查。

牛煦庭則認為，目前有三大問題，第一、產能不會「五五開」的承諾跳票；第二、供應鏈整體外移，且信保壓榨中小企業；第三、MOU規避審查，也放掉對台灣有利的談判條件。他奉勸執政黨，不要放任技術外流美國，不要讓百業留在寒冬；不要對美喪權辱國，不要對內隻手遮天。

對此，李正皓在社群平台上發文表示，台美關稅出來了，是15%，看看台股、台積電的股價，再看看國民黨記者會上所謂的百業寒冬、喪權辱國的論述，「國民黨跟他們的支持者真的活在不同時空」。

貼文下方不少人也無法認同國民黨的言論，紛紛留言，「看到藍白氣急敗壞就知道做對了」、「關稅0%他們一樣有意見」、「他們就說無話可說了，但為了黨的面子硬要說」、「牛牽到北京還是牛」、「藍白這兩年表現，證明慶幸選對執政黨」。

