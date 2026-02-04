藍新中常委勤彭蓁曾主張「兩岸統一」挨批 國民黨：依據黨章處理

國民黨中常委勤彭蓁（右）。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

國民黨中常委上週六完成改選，過往言行有諸多爭議的陸配勤彭蓁也順利當選，過去曾公開主張「期盼兩岸能夠早日統一」談話也被放大檢視。國民黨文傳會主委吳宗憲今回應，若有疑慮就交考紀會處理。

吳宗憲表示，國民黨黨綱清楚規範，任何黨員或中常委有違反，就依據正式規章處理。

不過根據國民黨黨章前言就明載，國民黨以「追求國家富強統一之目標，始終如一」，勤彭蓁相關發言並無違逆。

