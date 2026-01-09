藍新人搶出線 綠拚席次過半

台南市議會57席次議員本屆15名新人，民進黨占9人，9人都將尋求下屆連任，相較綠營新人參政已屬常態，國民黨屢遭選民詬病看不到新面孔，下屆呈現歷年來少見新人輩出局面，迄今已有幕僚出身的李佳蓉、李中銘等6名新人表態參選，另還有曾選過立委的周宏昌、選過原住民議員的伍宗康改漢姓卞宗康投入參選。

台南向來為綠營大本營，本屆拿下28席，其中9名新人初試啼聲順利當選，下屆市議會目標是力拚席次過半，目前檯面上現任議員除了郭清華交棒女兒、沈震東交由胞弟沈震南參選，以及立委王定宇助理卓佩于也宣布投入東區參選，屬於新面孔外，其餘現任議員都將尋求連任，另也有多名前議員包括呂維胤、蔡旺詮、陳金鐘、劉益昌等人都將回鍋參選。

反倒是過去少見新人的國民黨，下屆已有多名新人躍躍欲試搶先布局。包括第十選區曾培雅交棒兒子歐政豪、第九選區林美燕交棒兒子葉翰勳以及第三選區尤榮智交棒女兒尤淨寬；另外，永康區李鎮國因正副議長選舉跑票遭開除黨籍，下屆決定不再參選，交棒兒子李秉倫以國民黨籍投入選戰。

除了「政二代」接棒傳承，此次國民黨也有2位由幕僚轉戰議員跑道的新人初試啼聲，分別是第五選區李佳蓉、第七選區李中銘。李佳蓉是永康區市議員林燕祝的助理，累積7年基層實力，李中銘則為謝龍介辦公室主任。李佳蓉透露，自宣布參選以來，不少支持者難得看到台南有年輕人投入選戰，均熱情回饋「看到改變中的國民黨」。

國民黨台南市黨部主委、同時也是市長參選人謝龍介，近來只要出席公開活動都會帶著李佳蓉、李中銘等多位新人一同亮相，「母雞帶領小雞」拉抬新人聲勢，盼為藍營搶下席次。