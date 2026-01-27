藍新北人選延宕與時間賽跑！ 侯扛壓力主導提名

國民黨人選至今還沒出爐，新北市副市長劉和然（左）及台北市副市長李四川（右）都是可能人選。（圖／東森新聞）





2026年新北市長選戰提前起跑！民進黨由立委蘇巧慧披掛上陣，民眾黨主席黃國昌也投入選戰，但國民黨人選至今還沒出爐，新北市副市長劉和然及台北市副市長李四川都是可能人選，傳出市黨部規劃月底前邀集雙方協調，也因為時間壓力，新北市長侯友宜也將主導並加速提名作業。

台北市副市長李四川vs.記者：「（出國前夕是不是有跟侯市長聯繫），有啦，我們在行政院時常見面啦。」

國民黨備戰年底選舉，新北市長提名延宕，讓現任市長侯友宜被迫親自出馬協調，傳出本周台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然，將首度坐下來面談整合。

新北市副市長劉和然：「別人的節奏，看到別人的節奏在跑，你會被他打亂，我們最怕被別人節奏帶亂，我出去跑其實基層同仁也會有一些回饋。」

新北市長選戰提前起跑，綠、白陣營動作不斷，但國民黨至今人選還沒拍板，基層焦慮浮現，新北市黨部設定1月底完成協調，協調不成，將啟動內參或初選機制，最晚在2月15日前確定人選。

新北市副市長劉和然：「我覺得農曆前後一定是關鍵，當然黨部現在規劃，希望在農曆年前，畢竟新北市還多了一個變數，就是還是要跟白的再做協調。」

只是目前呼聲高的李四川，因輝達簽約問題，至今未有明確動向，有意挑戰的黃國昌、劉和然則是近期民調不敵民進黨立委蘇巧慧。

新北市副市長劉和然vs.主持人朱凱翔：「（看起來民調是真的有段落差，您是怎麼想的），我就會看它民調的做法，公不公平，再來做自己的判斷，很快就要徵召李副市長，可能回過頭來是要怎麼勸退，（劉副市長的這個問題，當時這個說法您是），我到現在沒有被勸退。」

眼看劉李會只聞樓梯響，藍營在新北優勢逐漸削弱，讓侯友宜不得不親上火線，綠營早已進入選戰模式，時間不站在藍營這邊。

