藍新北台中卡關勸退誰？鄭麗文稱初選非洪水猛獸：七三比決勝負

鄭麗文稱黨內初選非洪水猛獸。資料照 李政龍攝



國民黨台中市、新北市長選舉黨內協調僵局，國民黨主席鄭麗文今（19日）表示，協調不就初選，一切回歸制度、平常心，不必把初選當洪水猛獸，依照黨的規定初選就是7成民調、3成黨員投票的七三制模式。

鄭麗文中午接受網路節目專訪指出，理解基層焦慮，但提名需要耐心，她瞭若指掌、全力協調，關關難過關關過，盼相信制度，若協調不成就初選，也希望平常心看待初選。她認為，地方整合並未如外界說的困難與複雜，只要平常心、相信制度、公正，大家都沒話說。

鄭麗文坦承，選舉很磨人，選情千變萬化，擬參選人每個人都有個性，不可能都乖乖聽話、都聽鄭麗文的，天底下沒這麼好的事情。她說，對黨中央來講，沒錢、努力募款才是首要工作。

鄭麗文分析，基層氛圍顯示，各界對國民黨有高度期待，但企業也都怕查水表、秋後算帳，因此不敢大額捐款，她感受得到海內外的熱情，但捐款給國民黨也有「寒蟬效應」。

鄭麗文認為，國民黨在新北勝算不小，台中江啟臣、楊瓊瓔也都是稱職候選人，大老與地方人士穿梭協調，沒必要把誰勸退，也不必把初選當洪水猛獸，依照黨的規定初選就是7成民調、3成黨員投票的七三制模式。

至於藍白協調，她說，照既定時程推進。

