藍新北台中難產！趙少康示警：大家做爛好人「優勢都拖垮」

2026九合一大選，在新北及台中市長部分，國民黨人選仍未定。前中廣董事長趙少康說，國民黨的問題，就是大家都想要做爛好人，也都不願意去得罪人，如今拖到支持者內心焦慮；他認為，新北最終會由李四川出戰，而台中則是江啟臣。

趙少康：一直拖會把優勢拖垮

趙少康2日在節目上表示，很多時候一直拖，就會把自己原先的優勢都拖垮了，本來是有優勢的，卻一鼓作氣，再而衰，三而竭，不過還好，國民黨主席鄭麗文與新北市長侯友宜都說新北這局在舊曆年前要決定，現在剩下10來天。

趙少康分析，如果能在舊曆年前敲定，人選就能立刻進入選戰模式，若要在過年期間去各地拜年時，身份是初選競爭者或是國民黨提名人，這會是有差別的，所以事不宜遲。

揭藍問題 趙少康：大家都想做爛好人

趙少康直言，國民黨的問題，就是大家都想要做爛好人，因為劉和然是侯友宜的副市長，所以侯也不想講重話、不好意思叫劉不要選，而台中的楊瓊瓔曾擔任過市長盧秀燕的副市長，盧同樣不方便講重話，大家都要做好人，都不願意去得罪人，就這樣拖，拖到支持者內心焦慮。

趙少康強調，「我認為新北就是李四川，台中市就是江啟臣」，結果就是這樣，只是要拖這個時間而已。

籲藍要注意 李永萍：蘇巧慧勤奮跑基層

前台北市副市長李永萍則說，黃國昌卸任立委後，一下就切換為選戰模式，在新北表現得很積極，這對國民黨而言，是良性的競爭，若沒有黃這樣動作，國民黨還不知道要拖到什麼時候，若國民黨不趕快做決定、不快點和民眾黨談藍白合，以目前民進黨蘇巧慧的勤奮、親和力、拚命跑基層的情況下，可能會把與國民黨李四川的差距產生縮小趨勢，國民黨要注意這點。

