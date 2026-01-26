藍新北市長人選本週協調 劉和然：破壞情誼非常不值得

國民黨新北市長人選將在本週進行協調，將邀集新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面。對此，劉和然今（26）日受訪時表示，完全尊重黨的機制與期程，他沒有預設任何立場，以團結勝選為目標。劉和然強調，若因選舉而破壞情感「非常不值得」。

新北市副市長劉和然。（資料照／中天新聞）

劉和然今日出席新莊新建知識產業園區轉運站及停車場的簽約典禮，期間被問到新北市長人選協調議題，劉和然回應，這次是交由地方黨部負責溝通、協調和聯繫，一切都依照黨的機制與期程進行，聯絡好時間確定後，相關人選都會依黨的方式配合。

媒體問到，萬一若協調不成，希望採取何種方式產生人選？劉和然表示，自己並未預設任何立場，先前自己就提過3個原則，這次他再次重申，首先就是以勝選為最終目標，第二是過程必須公平，第三則是無論結果為何，候選人出爐後，全黨一定團結一致，為勝選共同努力。

台北市副市長李四川。（圖／中天新聞）

媒體再追問，過去劉和然和李四川都曾在新北市政府共事過，一旦初選是否會造成彼此產生裂痕？劉和然說，倘若因為選舉過程去影響市政進步或破壞個人情誼，都是非常不值得的。

國民黨新北市黨部。（資料照／中天新聞）

劉和然強調，所以過程中溝通管道是由市黨部做聯繫，節奏處理得很穩定，最重要的還是團結，只要彼此相互支援、共同朝勝選目標邁進，就不致影響多年建立的情誼。

