藍新北市長人選難產 侯友宜喊放心：一切按照時間進度走

國民黨新北市長人選遲遲還沒出爐，新北市黨部主委黃志雄定出期限，希望能在農曆年前確定，年後再啟動與民眾黨的協商，而目前由台北市副市長李四川出馬呼聲最高，不過新北市副市長劉和然依舊勤跑基層，要展現市政經驗。面對人選尚未定案，不少基層支持者感到焦慮，新北市長侯友宜喊話大家放心，因為一切都在按照時間的進度走。

續拚新北市長提名 劉和然勤跑基層「打在地牌」

新北市副市長劉和然持續勤跑基層，視察社宅進度、積極推動市政，接下來還要回到老單位走走逛逛，主打新北在地牌，延續侯市府執政大方向。劉和然表示，從師大畢業以後，第一個服務的地方是蘆洲國中，因此也想到蘆洲去看看，希望能用一步一腳印讓新北市民知道，有一群夥伴默默地為這座城市努力。

儘管劉和然默默耕耘、鴨子划水，不過多份民調顯示，藍營新北市長人選依舊是台北市副市長李四川呼聲最高，李、劉兩人遲遲無法整合，也難免讓基層支持者焦慮，恐怕到農曆年前國民黨都還無法啟動。對此，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，現階段基本上就是持續在做雙向溝通，希望在農曆年前能夠確定人選，年後才可以啟動與民眾黨的協商。

新北市長人選陷僵局 藍黨中央盼侯友宜助整合

要加快協商溝通作業，因為黨內整合完，還要與民眾黨談「藍白合」，反觀民進黨的「定於一尊」，國民黨進度大落後，李、劉兩人甚至還碰不上面談選務，黨中央也密切關注，期盼新北市大家長能協助加速整合作業，新北市長侯友宜回應，一切按照時間的進度走，會以既有的步驟一步一步穩定往前，呼籲大家可以放心。

畢竟兩人的民調確實有差距，不過選務卻一拖再拖，國民黨新北市長人選遲遲無法拍板，隨者選戰越來越白熱化，留給藍營操作陸空戰的時間也越來越少。

新北／桑輔成、彭以德 責任編輯／馮康蕙

