藍新北市長初選僵局劉和然「不言退」要公平和諧 李四川「不主動選」丟給黨中央協調

國民黨預計本週邀集黨內可代表參選新北市長的人選進行協調，宣布參選的新北市副市長劉和然與受黨內力拱的台北市副市長李四川是否成局，受到關注。劉和然強調只要公平機制、公開透明，他沒有預設立場，最大目標是要國民黨勝選。

劉和然上午接受「誰來早餐」廣播專訪時被問及，媒體多次民調都指劉和然與李四川有差距，此次會面是否會被黨部開門見山勸退？劉回「有可能」，面對民進黨的蘇巧慧來勢洶洶，因此他要求只要機制公平，不破壞和諧，他沒有預設立場。他也想看看黨部的資料、民調是否公平，以及聽聽李副市長的說法。

面對黨主席鄭麗文曾被解讀表示，要徵召李四川的說法，劉和然說，他覺得當初主席沒把話講完整，黨部後來也做修正，而他至今也沒被勸退，新北還有多一個變數是要跟白營協調，所以不排除本週談定，或可能還要再協調。

劉和然被問及「你與李副一定有一個人要退，是否有說服李退的策略？」 劉和然說，黨的機制很重要，他不希望基層恐慌，怕兩個人因此吵起來。劉和然強調，他是從團隊出身，李副也說從來沒求這個位置，希望支持者不要恐慌，黨有黨的立場，期程安排就是尊重黨的機制，他不會帶著條件交換的感覺去談，要談的是誰適合當新北市長最好。

劉和然表示，他過去也從未想過自己會參與選舉，一度以為自己會以校長身分退休，但人生有很多機緣，他是很在意當下努力的人，過程中絕對全力以赴，選舉要有節奏，絕不能因別人的節奏打亂自己的步調，黨不是沒有節奏，絕對會團結，現在團結都不一定好打，畢竟對方來勢洶洶。

李四川近日也才剛結束美國行程返台，26日在輝達總部「星艦3.0」落腳北士科的都審會後受訪表示，他自己從未爭取這個位子，如果黨需要的話願意去承擔。至於是否要會面協調一事，李四川不致可否，僅說不管是劉和然還是新北市長侯友宜，在行政院院會時常見面，「沒有一定要決定一個時間見面」，選舉還是要勝利，這個部分還是交給黨來協調。

李四川說法被解讀為「不會主動參選、交給黨中央協調」，至於出國前是否有和侯友宜碰面，李四川今天早上被追問時，僅表達謝謝便離開。

