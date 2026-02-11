藍新北市長協調進度如何？ 劉和然：過程順利且逐步推進

新北市副市長劉和然。 圖：林昀真/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 新北市長選舉將在年底登場，綠白陣營都已經確定參選人選，唯獨國民黨尚未敲定人選。只不過國民黨部分傳出最新進展，台北市副市長李四川表示，今（11）日將跟大家報告自己所做決定。對此，爭取提名的新北市副市長劉和然則強調，依照黨部節奏，目前協調過程非常順利、逐步推進。

李四川昨日出席市政會議前接受媒體聯訪，他表示，市府與輝達已於本月6日完成議價，而相關合約資料都已送到美國，若順利的話今日就會進行簽約。至於李四川下一步、以及何時請辭副市長選新北市長？李四川表示，如果與輝達完成簽約，他會將自己所做的決定，向大家來報告。

針對李四川今日將對外說明參選動向一事，劉和然表示，他不清楚李四川會表達什麼，因為今日在台北市最重要工作就是與輝達簽約，而他情況仍持續，就是依照黨部節奏，過程非常順利，而且逐步推進。

有媒體追問，是否已經召開協調會、以及是否與李四川會面，劉和然則強調，過程都以黨部的協調為主，所有的發言體系也尊重黨部，統一對外說明結果。

至於外界推測2月13日先嗇宮的花燈活動，可能會揭曉國民黨新北市長人選，劉和然則表示，怎麼規劃還是尊重黨部安排宣布及其機制，而他的行程並未安排相關活動。

