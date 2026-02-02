藍新北市長布局卡關 侯友宜定調農曆年前確定最適合人選

新北市長侯友宜2日出席「115年市長行動治理座談會議－八里區」。（張鎧乙攝）

國民黨新北市長接班布局至今仍未拍板，外界高度關注的熱門人選——台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然，迄今尚未舉行「李劉會」，也讓期間協調的新北市長侯友宜，成為牽動全局的關鍵角色。

侯友宜今（2）日上午前往八里區公所，出席「115年市長行動治理座談會議－八里區」，會前受訪時，被問及民眾黨主席黃國昌日前在新北成立競選總部，是否對國民黨內部整合造成壓力，以及李、劉雙方會面規畫的最新進度。侯友宜語氣審慎，未正面點名特定人選，僅強調黨內節奏「都有照既定時間序列推進」。

侯友宜表示，相關人選之間溝通「非常順暢」，請外界放心，國民黨將在農曆年前，找出「最適合的人選」為新北市民服務，並重申當前市府團隊「一切拚市政」，不會因選戰話題影響施政節奏。

