藍新北市長提名之爭浮上檯面 劉和然喊話：必須公平、團結

新北市副市長劉和然（右二）31日配同市長侯友宜（左二），參加新北第2行政中心上樑儀式。（張鎧乙攝）

國民黨明年新北市長布局掀起漣漪。針對黨主席鄭麗文日前談及「新北會先產生自己人選，考慮北市副市長李四川有任務在身，希望明年再徵召」的說法，引發外界聯想黨中央徵召方向，新北市副市長劉和然31日回應，強調國民黨是民主政黨，未來新北市長選舉「目標只有一個，就是勝選」，過程更必須公平、團結，並直言「新北市不是任何人可以來實習的地方」。

劉和然指出，國民黨向來重視制度與機制，無論黨主席選舉或地方提名，都應在公平基礎上進行。他以「勝選、公平、團結」6字，概括藍營迎戰民國115年新北市長選舉的基本立場，並強調在中央與地方關係緊繃的情勢下，更需要政黨內部團結，才能讓國政與市政持續推動。

談及市政延續性，劉和然語氣明確表示，新北市政「不能有空窗期」，更不容許有人把新北當作「實習的場域」。他強調，新北市幅員廣大、問題複雜，未來的市長必須對市政有深度了解，能一棒接一棒承接既有建設，而非短期操作或表面功夫。

劉和然也提出他心目中，新北市未來領導者的3大條件：第一，對新北市政要有深度理解；第二，對市民要有真正的同理心；第三，必須具備解決問題的勇氣。他以五股垃圾山、塭仔圳整治為例，直言這類棘手議題都伴隨壓力與反彈，「有勇氣不是不怕，而是知道困難仍願意堅持去做」，並能承擔改革帶來的副作用。

對於民眾黨主席黃國昌主打「路平燈亮」口號，劉和然不點名回應，新北市府早已推動電桿下地、道路整平與路燈通報專線，相關作為並非選舉語言，而是長期市政工程。他直言，若政治人物「每次當選後想的都是下一次選舉」，不僅影響城市治理，也不利國家長遠發展。

劉和然強調，不論個人或政黨，都應維持自己的節奏，市政建設不能因選舉被打亂。市民真正需要的是穩定的生活節奏與累積的小確幸，而不是把城市當作政治跳板。

