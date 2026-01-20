藍新北市長農曆年前搞定 侯友宜拍板2件事

▲據悉，該時程由新北市長侯友宜決定，且建議採協調決定人選。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新北市長人選，有意爭取提名者包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川，不過由於人選遲未拍板，導致基層焦慮爆棚。日前國民黨主席鄭麗文就拋出，希望能在農曆年前完成新北市長人選提名。據悉，該時程由新北市長侯友宜決定，且建議採協調決定人選，就盼協調過程順利，減少內部矛盾，推出最有望帶領大家勝選的母雞。

​2026大選倒數不到一年，國民黨新北市一局卻遲遲未拍板，基層深感焦慮。近日鄭麗文再度喊話，目標是在農曆年前完成新北市長提名作業，盼透過協調而非初選的方式確定人選。

據了解，有關國民黨新北市長人選，侯友宜建議採協調決定人選，盼降低內部衝突，且時程方面，希望在農曆年前決定，因為可以順理成章跑過年行程，過年後接著協調藍白。

知情人士表示，新北市長提名機制步調，國民黨新北市黨部依侯友宜意見逐步推進，黨中央在這之中沒有角色，也沒有參與討論會議，不應該急著對外放話，把事情做好比較重要。

不具名的新北市民代指出，民進黨這次早早拍板提名蘇巧慧角逐市長，讓國民黨基層相當焦慮，對於有望在農曆年前決定人選，可說鬆了口氣。但也期待協調過程順利，減少內部矛盾，推出最有望帶領大家勝選的母雞，避免過多放話攻擊，讓民調最高的人像是硬被推上轎子。

至於外傳侯友宜與李四川過去曾因選舉提名有心結，該民代指出，侯和李是老同事，平時公務也有交集，聯繫和互動更不成問題，說心結是想太多，特定陣營常常操作這議題是司馬昭之心。

針對鄭麗文希望在農曆年前完成黨內提名，侯友宜今受訪時，最重要的，請大家放心，他會扮演好他的角色，在適當的時機找出最適合的人，希望所有的市政不斷延續下去，讓更好的人來為新北市民來服務。





