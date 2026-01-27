藍新北市長 中常委今提案 授權鄭麗文徵召李四川

國民黨新北市長人選遲遲未定，市黨部規畫熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前舉行「李劉會」，但據悉，雙方至27日都未接到通知。國民黨中常委、新北市議員林金結表示，黨中央28日開中常會，會提案授權黨主席鄭麗文徵召李四川，盡快展開選舉行程。

李四川昨出席北市府市政會議前被問及「李劉會」議題時表示，「有啦，我們在行政院時常見面。」媒體追問李訪美前是否已先與新北市長侯友宜見面？李僅說「謝謝」，便快步離去。

劉和然昨接受網路節目專訪，對市黨部安排月底前與李四川會面一事，重申只要機制公平、透明，會了解黨部提供的資料或出席人員，強調不管初選或協調，大家能有共識沒有預設立場，不希望帶著交換的感覺談，最後結果能相加甚至加乘，目標是勝選。

他說，黨內有討論、有競爭其實不是壞事，重點是「規則要清楚、過程要公平，最後能不能團結在一起」。

國民黨發言人、新北市議員江怡臻表示，雖然急，但還是希望談好，整合出最強人選。

林金結昨說，李四川民調最高，也是唯一能勝過民進黨新北市長參選人蘇巧慧的人，母雞強、小雞才好選，藍營在新北市的目標就是繼續執政、議長蔣根煌連任，希望複製侯友宜當年第1次選市長在2月28日請辭副市長、跑選舉9個月後順利當選的模式，讓李四川3月離開北市府團隊、投入選舉，新北的選舉戰略才能開始運籌帷幄。

林金結說，今天是本屆中常委最後1次中常會，他將提案由中常會授權鄭麗文，循當年黨主席朱立倫徵召張善政參選桃園市長模式，由鄭麗文直接徵召李四川。他強調，「一定要派會贏的人參選市長」，盡早確定才能讓小雞們好好跑拜年行程。