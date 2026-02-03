藍新北推李四川、劉和然未定 侯友宜喊照時間表走：請大家放心

侯友宜稱協調藍營新北市長人選照時間表走。資料照 新北市政府提供



國民黨新北市長人選尚未出爐，國民黨祕書長李乾龍稱新北市長侯友宜已表示會協助聯絡協調事宜。侯友宜今（3日）表示，按照時間表去走，找到適合的人，讓市政能夠更好，請大家放心。

國民黨新北市黨部主委黃志雄2日表示，2月15日之前決定藍營新北市長人選，由李四川、劉和然擇一，三月底決定藍白共推人選，由藍營代表與民眾黨主席黃國昌二選一。大方向是過完年之後，展開與民眾黨協調，當然不樂見三腳督。

針對李乾龍稱致電侯友宜，且侯稱會負責台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然協調工作，侯今受訪說，「謝謝大家關心，我們現在按照時間的進度走，大家放心，我們找到適合的人讓市政能夠更好。」

廣告 廣告

追問本周是否邀當事人見面，侯友宜回應，「謝謝大家，一切按照我們既有的步驟，一步一步穩定的往前走，謝謝。」

更多太報報導

協調李四川、劉和然卡關？侯友宜：農曆年前確定最適合人選

黃國昌設總部新北三腳督？黃志雄：3月底前決定藍白共推人選

黃國昌、劉和然夾擊 李四川喊「我住新北市」：春節前一定美艷