藍新北提名卡關！與李四川同桌餐敘 侯友宜：他是非常優秀的「政務官」

即時中心／顏一軒、許雯絜報導

國民黨新北市長提名作業卡關，包含新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川皆有意爭取，現任市長侯友宜日前喊話，「農曆年前找出最適合人選」，來與民進黨參選人蘇巧慧正面決戰；而侯友宜昨（8）日也和李四川一同現身板橋區里長聯誼會餐敘，外界相當關注藍營整合進度。他今（9）日表示，兩人是老同事，常回來跟里長進行意見交流互動，不足為奇，李副市長是位非常優秀的「政務官」。





今早9時30分，侯友宜在劉和然、新北市政府民政局長林耀長等人陪同下，前往板橋區公所，出席115年市長行動治理座談會議，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

記者提問，昨天跟「川伯」李四川有見面，雙方聊了什麼，之後劉副市長、李副市長兩人見面的進度大概如何？

侯友宜回應，昨天是在板橋區里長的新春聯誼餐會裡面，其實李四川是新北市老同事，他對新北的里長都有一定程度的認識，所以常常回來跟大家做一些意見交流、互動，這是一個很自然的事情。

侯友宜說，李四川對新北相對清楚也認識，是個非常優秀的政務官，所以里長們也對他都非常欣賞，昨天的見面是很自然的一件事情，也不足為奇，他很認真、優秀。





