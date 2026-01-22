藍新北與台中提名卡關！資深媒體人揭問題在"這人"！

【論壇中心/綜合報導】



民進黨初選落幕，21日中執會身兼黨主席的總統賴清德正式提名三位參選人，分別是賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘，而現任三名市長也出席，象徵交棒延續綠色執政，反觀國民黨頻頻傳出，民調不公和協調破局，遲遲不提人選，在2026選舉的賽程是否會落後綠營一大步。

資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目中指出，當時的新北市副市長有三位李四川、侯友宜、陳伸賢，聽說那時候在內部鬥得蠻厲害的，侯友宜跟李四川有心結存在是事實，鄭佩芬提到，國民黨到今天遲遲不能決定提名，有一個問題存在，「就是黨主席的份量不夠」，鄭麗文的影響力沒辦法說服侯友宜，也沒辦法說服台中的江啟臣跟楊瓊瓔，舉新北市為例，如果是靠民調，李四川一定贏，但劉和然該怎麼辦，台中也是一樣的問題，手心手背都是肉，鄭佩芬也認為，一個想選大位的人連這種人事決定都沒辦法解決，更何況是國家大事。

原文出處：台中協調沒結果！新北"川劉戰"！鄭佩芬：黨主席份量不夠！

