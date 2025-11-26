藍新北震撼彈！他爆「劉和然競選文宣團隊將陸續離職、歸隊」

政治中心／劉宇鈞報導

2026新北市長選戰，民進黨由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰；國民黨方面，台北市副市長李四川呼聲高，而新北市副市長劉和然也是動作頻頻、砲口對外。如今有消息傳出，劉和然的競選文宣團隊將於明年1月中陸續離職、歸隊。

有意選新北市長的劉和然儘管聲量及民調數字不及李四川，但仍努力製造話題。11月6日，劉和然在個人社群平台秀出自己挑戰演員許光漢的穿搭風格，評論褒貶不一，仍掀起熱議。他24日對於藍白合議題則表態，新北市的幅員大，同時也是台灣的縮影，要到新北服務的人一定要了解新北，不然市政銜接的過程中，會出現空窗期。

廣告 廣告

國民黨台北市議員李明賢25日在網路節目談論2026新北市長選舉相關議題時說，據他了解，劉和然相關的文宣及競選團隊，到明年1月中會陸續離職、會歸隊。

至於劉和然的競選活動是否會停止運作，李明賢則稱，「聽說啦，他在找一個台階下」，所以李四川屆時代表國民黨出場應該是沒有問題。

國民黨立委葉元之認為，李四川參選態勢越來越明顯，若劉和然的團隊要退出，剛好李正在招兵買馬，他聽說已經有招了幾個人去，是出身自三大報的媒體人，李近日也很反常地去接受節目專訪，如果李對市長沒有任何想像，正常是不會去，甚至是在節目上大談選舉議題。

更多三立新聞網報導

綠籲收回歧視言論 李四川：「穿著漂亮」說非指蘇巧慧

讚蘇巧慧有禮貌！李四川：黃國昌power很強…但對不對我不知道

新北選戰開跑已找地點掛看板？李四川連喊3次：沒有這回事

黃國昌2026新北市長出局？黃暐瀚：可能就是李四川對蘇巧慧

