藍新北黨團籲速揭《財劃法》試算結果 林國春：提升高樓救災量能不能緩
新北市議員林國春今（28）日表示，人口稠密的新北市高樓林立，絕對禁不起香港宏福苑大火這樣燒，呼籲中央趕快公布政院版《財政收支劃分法》試算表，協助地方強化高樓救災量能，刻不容緩。
26日在香港大埔宏福苑發生的大火釀成慘重傷亡，截至28日下午身亡人數來到128人，另有79人受傷，更慘的是還有約200人失聯，這是香港近幾十年來最嚴重的火災。香港官方指出，火災蔓延迅速的主因是樓外牆面進行翻新工程時使用了高度易燃發泡膠板，另外覆蓋外牆的棚架和安全網也很容易著火，加上宏福苑8座大樓消防警報系統幾乎全失靈，這導致了居民逃生困難。
對此，林國春與同為新北市議員的王威元、林金結、洪佳君等人今日同框召開記者會，他們呼籲中央不應讓地方在消防安全上「單打獨鬥」。王威元爆料，在高樓密集的新北市中，全市能應對70公尺高度火災的雲梯車卻僅有一部，地方很想要改善窘境，但現在新年度的財源都還沒拍板，搞得增購設備與更新時程規劃陷入停滯，實在憂心。
林金結也示警，2024年底新北市轄內50公尺以上高樓已達3,444棟，再過濾出70公尺以上高樓有1,552棟，未來數字將持續攀升，市府該整理高樓救災能力盤點報告，讓民眾好好瞭解車輛、設備、人力、跨區機制與應變路線資訊。
洪佳君則說，目前因為香港大火，各界關注建築物外牆修繕、鷹架材料管理、避難演練等環節，但重要的是長期持續追蹤，不能因短期盤點後就鬆懈，要把時間拉長，進行長期監控與檢討。
林國春則怒批，中央近期斥資新台幣6,447萬元印製民防手冊，結果地方雲梯車不足是老問題，更別說消防員權益遲遲未獲保障，只能一再呼籲「錢要花在刀口上」，畢竟地方的消防救援是第一線的國安問題，中央不應該老讓地方政府自己扛救災成本。
與會議員都重申，香港大火案絕不能在台灣上演，而新北市作為全台人口最多的城市，中央必須同時強化設備、人力、稽查與補助，好好把政院版《財劃法》各縣市分配額講清楚，讓各縣市明確編列預算，方能優化救災量能，確保民眾安全無虞。
