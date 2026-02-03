藍新北.台中提名卡關 趙少康：大家都想要做爛好人

台中市 / 綜合報導

持續看到2026前哨戰，國民黨台中市長人選尚未出爐，傳出黨中央將在3月進行全民調，決定由誰出線，而爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都表示，會靜待黨中央說明，但前中廣董事長趙少康質疑時程太慢，認為大家都想做爛好人，拖到支持者內心焦慮。

立法院副院長江啟臣VS.支持者說：「江啟臣，凍蒜。」回到老家「豐原」，剛踏進市場凍蒜聲此起彼落，有意爭取台中市長國民黨提名的立法院副院長江啟臣，一早發春聯拜票，與此同時對手立委楊瓊瓔，也前往選區「潭子」鞏固基本盤，向土地公參拜祝禱，但回到黨內談判桌上依舊僵持不下，傳出二次協調日期可能定在3月，並採取全民調方式進行。

立委(國)楊瓊瓔說：「我一定會簽，而且尊重黨中央的一個程序跟制度，至於內容如何呢，我們就靜待黨中央更明確的一個說明。」立法院副院長江啟臣說：「這個由黨中央說明好不好。」都說「尊重黨中央說明」。

倒是前中廣董事長趙少康等不下去，直言國民黨的問題，是大家都想要做爛好人，更點出楊瓊瓔曾經擔任，台中市長盧秀燕的副市長，因此盧秀燕不方便講重話，但大家都不願意去得罪人，將拖到支持者內心焦慮。

同樣的狀況新北也正在上演，新北市長侯友宜VS.新北市副市長劉和然說：「夫婦兩個人就好啦(生一個小baby還可以)。」由誰出戰新北尚未定案，不過市長侯友宜視察社宅工程，副市長劉和然如影隨形，傳出和台北市副市長李四川已私下見面，可望在本週完成協調。

新北市副市長劉和然說：「(黨部)它先訂好這個最後的期待值是在農曆年前，那至於中間怎麼約怎麼去調整，包括這個時間地點等，我們都要尊重黨部的決定。」李四川也回應，相關協調由黨部辦理，而國民黨祕書長李乾龍則透露，已經致電侯友宜希望由他處理協調事宜。

新北市長侯友宜說：「一切按照時間的進度走，大家放心，我們找到適合的人讓市政能夠更好。」「李劉會」最終走向，接班戰進入關鍵一步。

