藍新竹縣長人選初選今再協調 李哲華：先找共識

為協調國民黨新竹縣長參選人選，李哲華（左）、李乾龍率先抵達新竹縣黨部。（邱立雅攝）

第二位到場的是新竹縣副縣長陳見賢。（邱立雅攝）

壓線到場的是立委徐欣瑩。（邱立雅攝）

國民黨新竹縣長初選中，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩雙方僵持不下，繼上月首次協調無結果後，14日上午11時舉辦第2次協調會。11時之前，祕書長李乾龍與組發會主委李哲華率先抵達國民黨新竹縣黨部，李哲華表示看雙方有無共識，達成「一個參選人」。

國民黨去年12月30日於新竹縣長楊文科公館舉辦首次協調會，明確轉達黨主席鄭麗文指示，需要3月前確認人選。當時有陳見賢、徐欣瑩以及立委林思銘相爭，最終林思銘退出，由陳見賢、徐欣瑩2人繼續協調。

至於14日的2度協調會能否決定初選方式？率先抵達的李哲華表示，還是要先看雙方有無共識，能夠協調達成1個參選人。

此次參與協調會的除了當事人陳見賢、徐欣瑩，也包括前縣長邱鏡淳、縣長楊文科、議長張鎮榮、秘書長李乾龍與組發會主委李哲華。

