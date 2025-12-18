藍新竹縣長內戰！徐欣瑩「派系運作說」 陳見賢不滿

新竹縣 / 綜合報導

帶您來關心明年縣市長大選！國民黨立委徐欣瑩今（18）日正式宣布參選2026新竹縣長，當中提到這場選戰不是派系運作，也不是政治交換，此話一出，馬上引起同黨也有意爭取黨內提名的新竹縣副縣長陳見賢強烈反彈，他透過競辦痛批徐欣瑩過去多次脫黨、另組政黨，甚至在藍營最艱困時期背叛出走，至今不僅還沒對「不忠誠」的歷史公開道歉，如今重回國民黨爭取提名，卻反過來指控基層深耕是「派系運作」，無疑是對國民黨新竹縣基層造成二次傷害。

國民黨立委徐欣瑩說：「今天我正式地對外宣布參選新竹縣長。」自信握拳眼神銳利，國民黨立委徐欣瑩，18日正式表態，要角逐2026新竹縣長大位，國民黨立委徐欣瑩說：「我希望能夠遵循黨的機制，在公平，公正，公開的機制之下，能夠來得到中國國民黨的提名。」

徐欣瑩話說得直接，但在參選新聞稿中卻好像意有所指，上面寫著，這場選戰不是派系運作，也非政治交換，而是關乎新竹縣未來的關鍵選擇，但這番話看在同黨對手，新竹縣副縣長陳見賢眼裡，很不是滋味，他透過競辦回應，徐欣瑩把深耕地方的基層同志，全部打成派系運作及政治交換，讓基層無法接受，還說她過去對黨不忠誠，背叛藍營的政治選擇，都還沒交代清楚，如今角色又再度嚴重錯亂。

陳見賢競辦發言人田芮熙說：「徐委員您已經不是民國黨主席了，我覺得您應該要尊重國民黨，支持國民黨，而不是一再地把新竹縣基層的聲音打成是派系，對我們造成第二次的傷害。」

陳見賢競辦痛批，徐欣瑩過去多次脫黨另組政黨，在藍營最艱困的期間背叛出走，至今還沒有公開道歉，雙方隔空交戰，火藥味相當濃厚，至於綠營目前則是竹北市長鄭朝方的呼聲最高，2026究竟誰會披上藍營戰袍一較高下，征戰新竹縣還有好戲可看。

