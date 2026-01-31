藍新竹縣長內鬥恐釀一屍五命？徐欣瑩大秀民調質疑初選黑箱：會參選到底

2026年縣市長選舉人選陸續出爐，除首都台北市，民進黨將派出誰對決具領先優勢的現任市長蔣萬安備受關注外，國民黨新竹縣長也出現內部激烈競爭的狀況，在竹縣選情民調公布，立委徐欣瑩在支持度領先新竹縣副縣長陳見賢的情況下，不滿黨內初選還要納入黨員民調，強調若黨中央若持續護航特定人選，最終決定權將交由「縣民決定」，引發是否可能脫黨參選的討論。前立委林為洲今轉發相關評論直言，「一屍五命VS一清五命。」

新竹縣長選情方面，民進黨方面傳出有意徵召竹北市長鄭朝方出征，藍營方面則有徐欣瑩、陳見賢力爭提名。徐欣瑩30日在臉書表示，面對不實抹黑與惡意打壓，她不曾退縮，而民調也給出了最堅定的回應；她列舉，《全國公信力民調》顯示，藍綠對決的情況下，她以以39.3%的支持度領先鄭朝方（33.8%）；對比民調中，她則與陳見賢有高達17.6個百分點的顯著差距；此外在三腳督的情況下，她仍以32%的支持度居冠。

民調具領先優勢 徐欣瑩： 我是 團結非綠陣營的最大公約數 ​

徐欣瑩強調，此外在對決鄭朝方情況下，獲得民眾黨支持者高達58%的認同，穩固的基本盤與中間選民的支持，證明她是團結非綠陣營的最大公約數，她也強調，會繼續用實績和行動證明，要用勝選守住新竹縣的未來。上述民調於1月24日至26日進行，調查對象為戶籍設於新竹縣、年滿20歲的民眾，共取得有效樣本1,074份；在95%信心水準下，抽樣誤差不超過正負2.99%，並已依性別、年齡、教育程度及行政區進行加權處理。

針對黨中央擬在初選採取「七三比」（70%民調、30%黨員投票），徐欣瑩直言，黨中央執意採用易受人為操縱的3成黨員投票，「七分明、三分暗」的制度就是黑箱作業，縣民絕對無法接受。​他提到，陳見賢擔任縣黨部主委多年，其特殊背景引發爭議，有媒體人就點出，這很可能造成「一清五命」全面潰敗的慘狀，屆時恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。她也提到，黨中央若質疑與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，若體制內無法伸張正義，將直接訴諸新竹縣民，參選到底​。​

媒體人看竹縣初選：陳見賢出線可能衝擊選情

媒體人黃揚明近日曾在臉書談及新竹縣長初選，他指出，即便竹縣選情熱度不若部分縣市高，但如今已有負面攻擊傳出，對藍營的團結相當不利。他提到，陳見賢被爆曾被一清專案管訓的消息，屆時若民進黨主打拒絕「黑金復辟」，陳見賢就算在初選中勝出，未來可能重演2022的前新竹市長林智堅論文「一屍五命」，成為「一清五命」的劣勢。（國民黨執政縣市可能掉5席，甚至新竹市選情也將受累）。對此，林為洲也轉發該篇貼文，直言「一屍五命VS一清五命」。

