藍新竹縣長初選激烈！徐欣瑩掃街巧遇柯文哲 送客家麻糬高喊「熊馬吉」

記者詹宜庭／台北報導

徐欣瑩掃街巧遇柯文哲。（圖／徐欣瑩辦公室提供）

國民黨立委、新竹縣長參選人徐欣瑩8日上午赴竹北天后宮市場掃街拜票，並發放「horse花生」創意紅包袋。受到民眾熱烈歡迎，支持者高喊「唯一支持」。此外，前民眾黨主席柯文哲上午同樣在天后宮出席活動，兩人不期而遇，徐欣瑩也主動向柯文哲致意「拜早年」並送客家麻糬，現場支持者高呼「藍白合、熊馬吉」，二人短暫互動自然展現好情誼，為選戰增添不少溫馨節慶感。

徐欣瑩上午赴竹北天后宮市場掃街拜票時巧遇柯文哲，徐欣瑩表示，她認識柯文哲很久，兩人對彼此都很熟悉，且她與柯文哲一樣都是「理工人」，務實、理性、科學是共同信奉的理念與價值。且在從政之路上，徐欣瑩也同樣堅持「做對的事，把事做對」，主張公開透明是政治的基本價值，絕對不能妥協。

陪同徐欣瑩發紅包的新竹縣議員吳旭智也引述《美麗島電子報》6日公布的最新民調指出，同樣也是納入徐欣瑩、陳見賢和鄭朝方三腳督，3人當中徐欣瑩支持度32.3%高居第一，鄭朝方以27.3%，落後5個百分點屈居第二，陳見賢支持度是16.5%。在政黨認同為台灣民眾黨的受訪者中，也獲得大多數支持度。吳旭智指出，這份數據與一週前公信力民調接近，再次顯示徐欣瑩是藍營中唯一能有效整合民眾黨票源、開拓中間選民的人選。

徐欣瑩說，今日市場掃街過程中，勸進加油聲此起彼落，許多民眾高喊「唯一支持」、「拚下去」、「不要退喔、打死都不要退」、「我們全家都挺妳」的熱情支持，讓她非常感動。民眾的期待是她最強大的後盾，也是她堅持到底的動力。她承諾將全力以赴，讓專業科技治理與陽光政治真正在新竹縣落地

