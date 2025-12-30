藍新竹縣長初選陳見賢、徐欣瑩、林思銘首開協調會 外界估恐破局

新竹縣國民黨縣長參選人內戰未歇，30日中午在縣長公館開協調會，副縣長陳見賢走進縣長公館。（王惠慧攝）

新竹縣國民黨縣長參選人內戰未歇，30日中午在縣長公館開協調會，黨中央由副主席兼秘書長李乾隆等人出席，副縣長陳見賢、立委徐欣瑩和林思銘也都到場，縣長楊文科、議長張鎮榮和前新竹縣長邱鏡淳等人也都到場，但全程閉門不受訪，外界預估破局可能性高。

陳見賢11月27日在議長張鎮榮的力挺下，率先宣布參選；接著徐欣瑩也在12月18日於臉書粉專宣布參選。期間，徐欣瑩在竹縣各大路口掛上「全民調」看板，也遭張鎮榮反擊，「選票不是算出來的，而是『扛』出來的。」

3位有意參選縣長人選首次開協調會，30日傳出將開協調會，上午11點多，林思銘率先到場，接著包括陳見賢、徐欣瑩座車也都陸續開進縣長公館。

據悉，包括黨副主席兼秘書長李乾隆、黨副祕書長兼組發會主委李哲華，以及縣長楊文科、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳都將到場。但外界預期3位意志堅定，今協調會恐怕不會有共識。

