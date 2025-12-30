藍新竹縣長初選 林思銘決定退出 由徐欣瑩、陳見賢相爭

經過協調後，國民黨立委林思銘決定退出國民黨新竹縣長初選。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 距離明年地方選舉剩不到一年，有意代表國民黨角逐新竹縣長選舉的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩、立委林思銘今（30）日中午相約新竹縣長官邸進行協調，3 人親自出席，由縣長楊文科等人主持協調會，而會中也達成共識，林思銘願意退出初選。

今日協調會除了楊文科參與協調外，國民黨副主席李乾龍、組發會主委李哲華、議長張鎮榮、前新竹縣長邱鏡淳也都有參與協調。

協調會結束後，楊文科接受訪問表示，大家對於黨內團結達成共識，今日感謝林思銘決定讓賢、不參與黨內提名，因此未來將由陳見賢、徐欣瑩兩人繼續溝通、協調。他也強調，今日只是交換意見，還不是定生死的時候，大家都是為了勝選而鋪路。

據了解，林思銘將於明日上午在立法院開記者會宣布退選一事，今天暫時不會對外回應。

