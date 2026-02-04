藍新竹縣長提名內戰 黃士修曝數據認徐欣瑩起手式攻擊地方派系不明智

國民黨2026新竹縣長提名競爭激烈，黨中央及新竹縣黨部擬定70％民調、30％黨員投票作業模式，有意角逐的立委徐欣瑩抗要求應回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意作對，將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。對此，核能流言終結者創辦人黃士修算出數據，強調都還沒真正比賽，有必要講那麼難聽嗎？

黃士修今（4）日在臉書指出，起手式攻擊地方派系並不明智，並認為徐欣瑩的團隊要搞清楚，今天是選立委還是選縣長，若一個選地方首長的人，不斷向外界控訴地方打壓，甚至鬧到要脫黨參選，成何體統；黃強調，就算民調領先，就算參選到底，大選後期要如何修補裂痕？

面對徐欣瑩自己做的民調領先近18個百分點，指控黨中央用七三制是「黑箱作弊」，黃士修質疑，都還沒真正比賽，有必要講那麼難聽嗎？黃並一一算數據，強調若徐說的為真，民調權重有17.6×0.7=12.3% 優勢，黨員要輸12.3÷0.3 = 41% 才會翻盤，若他是徐欣瑩的幕僚，會建議參加初選，等結果開出來，總分贏了，成為全縣公認的共主，派系不得不服，趕緊主動修復關係，總分小輸，民調領先、黨員落後，摸摸鼻子吞下去，唯有輸成「民調大幅領先、黨員壓倒性落後」，翻盤才有翻桌本錢。

黃士修認為，徐欣瑩現在鬧退黨，更坐實國民黨員的疑慮，況且在三腳督選戰中，有把握同時打敗藍綠兩黨嗎？既然如此，政治比氣長，初選落敗，全力輔佐，哪怕國民黨輸了，也不會被列為戰犯，繼續當立委，累積2030年的資本，或政黨輪替後爭取入閣，但徐欣瑩選擇的是，現在就親自跳下來打「一屍五命」，不惜跟黨中央撕破臉。

另外，黃士修說成功的幕僚是剎車，失敗的幕僚是油門，每天餵老闆「妳最強、妳最棒、派系欺負妳、我們最挺妳」的資訊，究竟是在幫她，還是在害她？

