藍新竹縣長提名內鬥激烈 陳見賢宣布請辭國民黨部主委

爭取國民黨新竹縣長提名的新竹縣副縣長陳見賢宣布請辭國民黨新竹縣黨部主委。 圖：擷取自陳見賢臉書

[Newtalk新聞] 國民黨2026新竹縣長人選提名協商破局，有意參選的現任副縣長陳見賢與國民黨立委徐欣瑩將（29日）展開黨內初選，而徐欣瑩早已多次抗議，陳仍身兼國民黨新竹縣黨部主委，恐「球員兼裁判」。為此，陳見賢今（29日）透過臉書發布，已完成相關程序後將正式辭去黨部主委一職，全力拚勝選。

陳見賢透過臉書發文表示，在此向大家說明，他將辭去國民黨新竹縣黨部主委一職。將近9年來，國民黨在新竹縣走過許多風風雨雨，靠著團結，他們一起撐過困難、一起扛起責任。近期因為一場初選，他成為抹黑、斷章取義與造謠的對象，這些攻擊他選擇正面承擔。

對於新竹市長初選方式。國民黨組發會主委李哲華日前說明，由於兩位有意參選者都表達強烈意願，希望代表國民黨參選今年縣長選舉，在協調過程當中，有參選者認為若大家都堅持參選，可能後續協調也無法達成共識，同意回歸國民黨公職人員選舉提名辦法，依照提名辦法辦理初選。

李哲華表示，初選方式國民黨已行之多年，國民黨中央將排定時程進行公告，後續進行領表登記，登記後會排定時程，進行政見會，採黨員投票占3成、民調占7成的方式，進行初選。

