藍新竹縣長提名將辦初選 預計3月底前完成

國民黨副祕書長李哲華（右）。（周毓翔攝）

國民黨今（14）日二度協調新竹縣長提名，立委徐欣瑩與副縣長陳見賢均無意退出，國民黨中央決定舉行公平、公正、公開的初選，將採取民調7成、黨員投票3成的方式決勝負，由於走正式初選機制，整場初選估約40天，過年後開始辦理，預計3月底前完成正式提名。

新竹縣藍營呈現兩強互不相讓，徐欣瑩要求全民調，陳見賢則提出乾脆開放參選。國民黨副祕書長李哲華表示，新竹縣長期是國民黨優勢選區，雖然開放參選也是方式之一，但對黨中央來說，民進黨參選人還沒出現，很難評估選情走向，因此還是回歸黨內機制，公平、公正、公開方式辦理初選。

李哲華指出，國民黨行之有年的制度就是民調7成、黨員投票3成的初選，接下來會安排時程，有意參選同志可以領表登記；至於陳見賢仍兼任黨部主委，登記之後就要請假由中央派代理主委；另外，初選啟動後會請雙方討論民調公司，也會舉辦政見會，推估整體需要40天。

李哲華說，由於整個初選要耗時40天，過年前較難達成，可能的時間會是年後開始啟動，因此預計會在3月底前完成提名，國民黨主席鄭麗文也是希望3月完成大部分縣市長提名。

國民黨16日也將協調台中、宜蘭縣市長提名，李哲華指出，宜蘭部分，希望用協調方式產生候選人；花蓮部分，地方協調小組已經跟有意參選人討論過，建議用民調方式協調出人選，相對單純。

對於民進黨今天完成嘉義縣長初選提名，提名立委蔡易餘參選，李哲華表示，祝福蔡易餘，嘉義縣對藍軍來講是艱困選區，立委王育敏擔任黨部主委，跟基層連結好，但王育敏表達過成功不必在她，國民黨在嘉義採取在野合作的方法，目前接觸在野人士有好幾位，民進黨已經產生出人選後，對於在野共推人選會更加快腳步。

