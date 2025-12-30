藍新竹縣長選舉初協調 徐欣瑩籲民調整合、陳見賢避談徐、林思銘退選

竹縣長楊文科（中）助講、立委林思銘（左）、立委徐欣瑩助講。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨今首次協調明年新竹縣長選舉提名人選「交換意見」，會中立委林思銘正式放棄爭取新竹縣長選舉提名。會後爭取提名的副縣長陳見賢新聞稿2次感謝林，卻漏提對手立委徐欣瑩。徐新聞稿中則呼籲，應以民調作為依據。

黨內傳出，以「同舟計畫」回國民黨的徐欣瑩，可能因為要參選新竹縣長，再度脫黨。徐聲明稿中則提到，自己始終遵守黨內規章制度，秉持「化作春泥更護花」的精神，為黨付出、不求回報。

但徐欣瑩也說，新竹縣贏才是國民黨與所有支持者最希望結果，人民是最嚴格考官，唯有接受民意的檢驗，勝利才站得住腳；相信每一位參與的人都認為自己是最強人選，兄弟登山、各自努力，新竹縣民才是最公正、最終裁判。

徐欣瑩也透露，黨中央今明確轉達黨主席鄭麗文指示，各縣市人選要在明年3月前確認。

今日協調會，黨中央由副主席兼秘書長李乾龍、副秘書長兼組發會主委李哲華出席，地方則有新竹縣前縣長邱鏡淳、新竹縣長楊文科、新竹縣議會議長張鎮榮，而徐欣瑩、林思銘與陳見賢也全數出席。

會後陳見賢新聞稿兩度對感謝林思銘，肯定林長期堅守立院第一線，兢業為新竹縣民發聲，替新竹縣、人民守住國會重要防線，「在國會第一線的強力把關」，關鍵時刻也展現對黨的責任與使命感，這正是人民期待的政治風範。

陳見賢認為，新竹縣要更好，國民黨一定要更團結，中華民國要走得穩，更需要大家共同守護。唯有彼此信任、站在一起，才能真正替地方發聲。我也將持續勤走基層、傾聽民意，和大家一起為新竹縣的未來努力打拚。

徐欣瑩聲明稿中則強調，認同黨主席鄭麗文稱2026年要挑「最強的候選人」，也相信黨內能回到制度與民意本身，以公平、公開、公正方式，選出最能為新竹縣打拚、也最具勝選實力的縣長候選人。

徐欣瑩表示，期待大家能在良性競爭中，為新竹縣找出最好的未來方向；黨的團結從來不是口號，而是建立在制度信任與相互尊重之上；會堅持到底，繼續擴大服務家鄉、回饋這片培養我的土地上。

