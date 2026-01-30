政治中心／台北－新竹報導

國民黨新竹縣長黨內初選競爭激烈，表達參選意願的副縣長陳見賢不但大動作請辭縣黨部主委，還拋出"開放參選"主張，對手立委徐欣瑩不甘示弱，今天回應同意開放參選，反倒是陳見賢陣營不正面接招，表示要照黨的制度走。

國民黨新竹縣長黨內初選白熱化，本來一直堅持要黨內全民調初選的國民黨立委徐欣瑩，突然急轉彎，同意對手，新竹縣副縣長陳見賢的"開放參選"。

藍新竹縣長黨內初選拚戰 陳見賢請辭黨部主委下戰帖。（圖／民視新聞）

新竹縣副縣長陳見賢（1.22）：「希望全民調你有什麼看法，我說委員要這樣子，我是反對啦，如果委員很想選沒關係，我建議開放就兩個一起選。」

立委（國）徐欣瑩：「如果堅持公平公正，希望黨內初選能夠有公平公正的的機制，會造成僵局，欣瑩經過這段時間思考之後，那願意同意陳見賢同志，所提出的開放參選主張，那這個就成為我們兩人最大公約數，那也希望接下來，我們就朝著這個方向前進。」

徐欣瑩接招，不但同意"開放參選"，還說這是她和陳見賢兩人的最大公約數，反倒是陳見賢沒有正面回應，把球丟回黨中央。

陳見賢團隊發言人田芮熙：「新竹縣經過兩次協調，最後是由黨中央拍板定案，進入了初選的機制，那麼陳見賢也會依照規定，來去登記參選爭取黨的提名，我想制度在我們就會照著制度走。」

強調一切照黨的制度走，陳見賢同時大動作宣布請辭新竹縣黨部主委，表達參選決心，從初選到底該怎麼選，要七分民調，三分民調的七三比，還是全民調，甚至開放參選，徐欣瑩，陳見賢頻頻過招，這場初選戰況之激烈，可見一斑。

原文出處：國民黨竹縣黨內初選白熱化 陳見賢﹑徐欣瑩互相過招

